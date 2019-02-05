РИАМО – 5 фев. Почти 60 предприятий Подмосковья представлены на выставке «АгроФарм-2019», мероприятие развернуто в одном из павильонов на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам главы министерства Андрея Разина, представители животноводческих организаций Подмосковья, ведущие ученые региона в сфере животноводства, сотрудники Минсельхозпрода Московской области принимают участие в крупнейшей в России международной выставке «АгроФарм-2019».

«Порядка 60 предприятий Подмосковья представят участникам и гостям выставки лучших представителей уникальных пород племенного скота», – отметил Разин.

Он пояснил, что их можно будет увидеть на экспозиции животных. Здесь представлены разные породы скота, в числе которых коровы молочных и мясных пород, быки, овцы, козы, кролики и птица.

«Мы продемонстрируем также последние достижения передовых животноводческих хозяйств Подмосковья – внедрение в производственные процессы автоматизированных и цифровых технологий. Это на сегодня то, что позволяет оптимизировать ряд технических задач и наиболее эффективно организовывать работу фермерского хозяйства», – подчеркнул Разин.

Тринадцатая международная выставка племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2019» проходит в Москве с 5 по 7 февраля в павильоне №75 ВДНХ.

По мнению Разина, подмосковным аграриям представлена возможность поделиться опытом и наладить сотрудничество.

«Кормление 4.0: применение современных технологий в кормлении сельскохозяйственных животных» главная тема выставки. Данному направлению будет посвящен специальный раздел экспозиции «Информационный центр» и ряд мероприятий деловой программы, на которых тема кормления будет рассмотрена более углубленно по отраслям животноводства», – поясняется в материале.

Планируется участие в мероприятии более 400 компаний из 50 стран мира. В течение трех дней работы «АгроФарм» российские и зарубежные производители продемонстрируют широкий ассортимент оборудования и услуг в области молочного и мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства, козоводства, овцеводства и других направлений отрасли.