РИАМО - 5 фев. Московский ландшафтный парк «Зарядье» с концертным залом вошел в шорт-лист крупного международного конкурса недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM Awards, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Парк «Зарядье» уже получил международное признание, и был отмечен жюри MIPIM Awards в прошлом году, однако российские проекты еще ни разу не получали эту престижную награду. В этот раз шансы на победу возросли благодаря открывшемуся концертному залу. Это выразительное архитектурное сооружение и вместе с тем – совершенный акустический инструмент, который способен сразу и навсегда тронуть воображение слушателей. Я очень верю в успех. Победителей объявят 14 марта», – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Награды MIPIM Awards вручаются в 11 номинациях. Парк «Зарядье» прошел в шорт-лист в номинации «Лучший проект восстановления городской среды» вместе с экопарком в китайском Чанчуне, Национальным центром искусств в Гаосюне (Тайвань), проектом реконструкции старого центра Франкфурта-на-Майне (Германия).

В этом году на премию подано 200 заявок из 58 стран, из которых жюри отобрало в финал 45 проектов из 21 страны. Шесть проектов представила Франция, по пять – Китай и Германия, четыре – Великобритания, по три – Испания и Нидерланды.

Парк «Зарядье» открылся на месте бывшей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 года. Авторами концепции парка стали Сергей Кузнецов и международный консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro. Проект концертного зала разработало архитектурное бюро ТПО «Резерв» под руководством Владимира Плоткина.

В прошлом году парк «Зарядье» вместе с БСА «Лужники» уже попадал в шорт-лист MIPIM Awards. «Зарядье» номинировали на премию как «Лучший проект урбанистической регенерации», а «Лужники» вышли в финал в номинации «Лучший восстановленный объект».