РИАМО - 5 фев. Новый министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан назвал своими главными задачами создание полноценной деловой среды в диалоге бизнеса и власти, привлечение в регион инвесторов и обеспечение жителей Подмосковья новыми рабочими местами.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил новые ключевые цели развития региона: прорыв в экономике и технологиях, создание новых рабочих мест и рост реальных доходов жителей. Мы должны обеспечить приток инвестиций в 1 триллион рублей. На новом посту я задействую все эффективные инструменты инвестиционной политики для решения этих задач», - сказал Ан, комментируя свое назначение.

Он добавил, что получит дальнейшее развитие система поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. В рамках региональных и федеральных программ в муниципалитетах будут внедрены эффективные элементы инфраструктуры содействия МСП.

«Будет создана полноценная «безбарьерная» деловая среда в диалоге бизнеса и власти. Реализация программы «Территории роста», поддержка экспортного потенциала, создание действенных стимулов для вложений бизнеса в основные фонды и развитие нересурсной экономики – вот основные направления инвестиционной стратегии Московской области», - подчеркнул Ан.

По его словам, в предыдущие годы был заложен основательный фундамент экономического и инвестиционного лидерства Московской области.

«Объем инвестиций в экономику в 2018 году превышает 800 миллиардов рублей. Подмосковье - лидер по числу индустриальных площадок и эффективности особых экономических зон. В регионе действует более 1 тысячи крупных и средних предприятий, более 20 новых предприятий появляется каждый год. На территории области реализуется почти 1 тысяча инвестиционных проектов», - рассказал глава областного Мининвестиций.