РИАМО – 5 фев. Новую детскую поликлинику, рассчитанную на 320 посещений, введут в эксплуатацию в столичном районе Марфино в этом году, ее оснастят современным диагностическим оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Медицинское учреждение на 320 посещений в смену будет введена в эксплуатацию в этом году в районе Марфино по адресу: улица Академика Комарова, владение 1-3 в Северо-Восточном административном округе города Москвы. На объекте завершаются внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей территории и переустройство инженерных коммуникаций», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он дополнил, что поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием, это позволит повысить качество оказания медицинских услуг, комфорт и доступность медицинской помощи.

Общая площадь объекта составит 8,37 тысячи квадратных метров. В здании поликлиники разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, помещения дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок кабинетов, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты.

«Всего в этом году запланирован ввод восьми объектов здравоохранения: три подстанций скорой медицинской помощи, одной больницы и четырех поликлиник. Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи», – резюмировал Бочкарев.