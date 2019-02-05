РИАМО - 5 фев. Порядка 80% столичных семей, решивших докупить дополнительные площади по программе реновации, используют собственные средства, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Жильцы 190 квартир из 237, рассматривающие возможность улучшить свои жилищные условия за счет докупки дополнительных площадей, готовы использовать собственные денежные средства, заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

«По состоянию на 1 февраля, процент семей, решивших докупить дополнительные площади по программе реновации с использованием собственных средств, составляет 80%. Остальные – за счет ипотечных кредитов», – отметил Левкин.

Он добавил, что в Московском фонде реновации на конец января в работе находится 113 заявлений, подписано 124 договора.

«45% от общего количества желающих улучить свои жилищные условия за счет докупки приходится на дома, которые сданы под нужды переселения по адресам: проспект Вернадского, дом 61, корпус 3, и дом 69; улица Дмитрия Ульянова, дом 27 и дом 27, корпус 1, а также новостройки на Бескудниковом бульваре, дом 3 и дом 5 и Дмитровском шоссе, дом 68», – подчеркнул руководитель департамента.

Левкин напомнил, что всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10%.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.

Более 100 московских семей докупили площадь в квартирах по программе реновации в 2018 году>>