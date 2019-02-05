РИАМО - 5 фев. Современные технологии успешно используются в образовании, здравоохранении, профилактике преступности и других сферах городского управления, без больших данных управление Москвой практически невозможно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Речь идет об управлении транспортными потоками, системой здравоохранения, в том числе внедрении искусственного интеллекта. Это и градостроительные решения, и анализ криминогенной ситуации, и выработка профилактических мер, и мер по борьбе с преступностью, и целый ряд других решений, без которых в современном городе невозможно эффективно управлять огромными системами», – заявил градоначальник на III Международной конференции по управлению качеством образования.

Говоря об использовании больших данных в сфере образования, Собянин отметил, что эта тема требует пристального внимания.

«Это очень сложный и спорный вопрос, и двигаться в этом направлении нам нужно предельно аккуратно. Тем не менее, мы должны понимать, что большие данные не формируются в течение одной минуты или одного часа – они формируются десятилетиями. И если мы сегодня не создадим определенные базы данных как их основу, то их и не будет никогда», – добавил он.

Одна из основных задач, над которой сейчас работают в столице, – создание инструментов анализа больших данных, с помощью которых педагоги смогут оценивать результаты обучения каждого ученика, прогнозировать его достижения, выявлять дефицит знаний и навыков. Все это поможет учителям сформировать индивидуальный подход в обучении школьников.

«В итоге школа сможет выстраивать траекторию индивидуального обучения, максимально учитывать способности учащегося и его образовательные потребности. Большие данные также помогут ученикам формировать личные портфолио, которые будут включать их достижения – победы на олимпиадах, грамоты, сертификаты, выполненные проекты – за весь период обучения в школе», – пояснил Собянин.

Для формирования больших данных в московской системе образования в городе создана необходимая технологическая инфраструктура.

«Мы к ней шли достаточно долго, начиная с 2012 года, прошли два этапа. На первом была создана базовая инфраструктура – образовательные учреждения были обеспечены новыми компьютерами, ноутбуками, проведен высокоскоростной интернет. Также на этом этапе мы начали предоставлять 36 различных электронных услуг, начиная от записи в детский сад, в школу, в кружки и так далее», – перечислил мэр столицы.

На втором этапе в Москве был создан центральный инструмент системы столичного образования – «Московская электронная школа» («МЭШ»). Она включает библиотеку электронных учебных материалов и единый электронный дневник.

Собянин также рассказал, что сегодня в общем доступе библиотеки «МЭШ» размещено более 30 тысяч электронных сценариев уроков, а также свыше 35 тысяч интерактивных образовательных приложений, более тысячи учебных пособий и учебников.

Большие данные (Big data) – обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами. В широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-экономическом феномене, связанном с появлением технологических возможностей анализировать огромные массивы данных.