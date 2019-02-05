РИАМО - 5 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на пограничном ветеринарном контрольном пункте ЗАО «ЛЦ Западные Ворота» в Москве приостановили оформление племенных овец, в количестве 455 голов, поступивших из Испании, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: в ветеринарном сертификате адреса мест проведения карантинирования указаны не полностью, также не указаны номера ферм; в приложении к ветеринарным сертификатам относительно болезни Шмалленберга указано, что второе исследование (с 15 по 21 день карантина) было проведено методом иммуноферментного анализа (ELISA), тогда как второе исследование должно быть проведено методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)», - отмечается в материале.

25 января груз оформлен под контроль ветеринарной службы Московской области для проведения карантинных мероприятий.