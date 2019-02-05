РИАМО – 5 фев. В прошлом году на территории России из незаконного оборота изъяли порядка 23 тонн наркотиков, сообщил во вторник журналистам начальник управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Виталий Хмельницкий.

«В 2018 году количество изъятых из незаконного оборота под контрольных и запрещенных веществ составило около 23 тонн. Синтетика все больше завоевывает наркорынок страны, это обусловлено ее дешевизной и сильным эффектом одурманивания. В общем объеме изъятия она составляет пятую часть или 20,3%», – сказал Хмельницкий.

По его словам, каждое десятое преступление в России связано с незаконным оборотом наркотиков. При этом ежегодно в стране регистрируется порядка 200 тысяч наркопреступлений, 70% из которых – тяжкие и особо тяжкие.

«Сохраняется пагубная роль наркопритонов. В прошлом году число выявленных преступлений, связанные с их содержанием, выросло на 4,7%. При этом необходимо отметить снижение участие в совершении наркопреступлений несовершеннолетних на 11,4%», – добавил Хмельницкий.