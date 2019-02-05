РИАМО - 5 фев. Ведущий онлайн-ритейлер OZON создаст в городском округе Солнечногорск один из крупнейших в стране фулфилмент-центров, открытие которого позволит трудоустроить порядка 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Компания берет в долгосрочную аренду около 100 тысяч квадратных метров площади в складском комплексе «Ориентир Север-1». Открытие распределительного центра запланировано на середину 2019 года. Кроме того, в дальнейших планах расширение складских мощностей для нужд OZON до 120 тысяч квадратных метров.

«Открытие комплекса создаст в городском округе дополнительно около 3 тысяч новых рабочих мест, в том числе для специалистов высококвалифицированной технической направленности», – отмечается в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, решение руководства компании заметно повлияет не только на рынок труда в Солнечногорске и в соседних муниципалитетах, но и повысит привлекательность региона для инвесторов, планирующих развивать свою инфраструктуру для обслуживания интернет-ритейла.

«Сейчас на территории Солнечногорска реализуется крупный инвестиционный проект по строительству завода для выпуска автомобилей марки Mercedes-Benz. Также в индустриальном парке Есипово вскоре разместится немецкий производитель профессиональной автохимии и автокосметики Koch-Chemie GmbH и производитель фармацевтических средств», – резюмировал Хромов.