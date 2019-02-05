РИАМО - 5 фев. В ближайшие годы в Подмосковье планируют построить две детских больницы на территории городских округов Красногорск и Балашиха, сообщается на сайте Кремля.

Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам исполнения нацпроектов и создания образовательных кластеров в Подмосковье.

«Выделенная специализированная детская больница у нас только будет строиться по национальному проекту в Красногорске. И еще одну больницу мы хотим построить на востоке (в Балашихе – ред.). А по вашему проекту мы построили перинатальные центры, которые включают в себя, естественно, педиатрию и детскую помощь, но их недостаточно», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что все пять перинатальных центров в Московской области работают, но теперь нужно двигаться дальше.

«И по онкологическому корпусу в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы тоже получили поддержку, очень важную. Это большой комплекс, который позволит проходить диспансеризацию, диагностику на самых ранних стадиях. <…> Порядка 10 миллиардов рублей (потребуется – ред.) на новый корпус, оснащенный всем необходимым оборудованием», - добавил Воробьев.

Он отметил, что детскую многопрофильную больницу в Красногорске начнут строить с конца 2019 – начала 2020 года, медучреждение будет рассчитано на 400 коек.

Больница в Балашихе рассчитывается на 600 коек, сейчас ведется проектирование объекта. Эта больница не вошла в нацпроект, поэтому Воробьев попросил президента оказать поддержку для строительства медучреждения.

«Это нужно делать, может быть, за рамками нацпроекта, но ПСД (проектно-сметная документация – ред.) все равно нужно делать прямо сейчас. Но это будет тогда с 21-го года», - ответил Путин.