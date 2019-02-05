РИАМО - 5 фев. В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции раскрыли злоупотребление полномочиями на сумму более 15 миллионов рублей, задержана бывший руководитель одного из местных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Бывший руководитель предприятия, реализуя свои права и действуя от имени организации, заключила кредитный договор на сумму в 10 миллионов рублей и предоставила в банк фиктивные договоры поручительства без согласия учредителей. Данные действия привели к причинению существенного вреда организации. Сумма ущерба с учетом процента по кредиту составила более 15 миллионов рублей», – cказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, заключила Петрова.