РИАМО – 5 фев. Двухметровый плюшевый пес хаски стал жителем Фонтанной площади в столичном парке «Сокольники», внутри нового постояльца работает электрорадиатор и любой, кто обнимет игрушку, сможет почувствовать тепло, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Необычный способ согреться во время зимней прогулки по парку придумали в «Сокольниках».

«В парке установили огромную игрушку для теплых объятий. Двухметровая плюшевая фигура в виде сидящей собаки породы хаски коричневого окраса появилась на Фонтанной площади. Внутри фигуры работает электрорадиатор, нагревающий ее до 45–50 градусов. В парке собака будет стоять до весны», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что каркас игрушки собрали из деревянных дуг. К ним прикрепили обогревательные элементы, затем всю конструкцию обернули специальным материалом для равномерного распределения тепла. После этого собаку покрыли искусственным мехом. Хаски будет подключена к электросети парка.

«Игрушка абсолютно безопасна для гостей. Мы назвали ее собакой-обнимакой. Надеемся, она понравится посетителям и станет талисманом нашего парка», – добавляется в сообщении.

В парке уделяют внимание тому, чтобы посетители могли согреться зимой во время прогулки. В прежние годы там устанавливали такие необычные приспособления для обогрева, как теплые электроваленки.

Парк «Сокольники» расположен на востоке Москвы. Это одна из самых крупных и посещаемых зон отдыха столицы. Ее площадь — более 500 гектаров. Парк открыт для посетителей круглые сутки.