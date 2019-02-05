С Нового года почти 100 автобусных маршрутов в 10 муниципалитетах Подмосковья вместо «Мострансавто» начали обслуживать новые компании — «Стартранс» и «Домтрансавто». В связи с заменой перевозчиков в начале января стали поступать жалобы от пассажиров на долгое ожидание автобусов и невозможность отследить их онлайн. Областным Минтрансом по обращениям пассажиров проводятся проверки, корректируется расписание и число транспортных средств. Как налаживается работа новых региональных перевозчиков, выяснял корреспондент РИАМО.

Новые перевозчики на прежних маршрутах

С 1 января 2019 года на 94 автобусных маршрутах в Московской области вместо ГУП «Мострансавто» вышли новые перевозчики. Перемены коснулись маршрутов в Химках, Долгопрудном, Наро-Фоминском городском округе, Королеве, Мытищах, Подольске, Домодедове, Красногорске, в Одинцовском и Ленинском районах. По итогам открытого конкурса, право обслуживания перешло к новым перевозчикам — компаниям «Стартранс» и «Домтрансавто».

Компании предложили лучшие условия как по цене, так и по парку автобусов. Обе компании будут возить подмосковных пассажиров ближайшие три года – до 2021 года.

Как отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, смена перевозчиков не скажется на качестве обслуживания пассажиров: сохранятся регулируемые тарифы и льготы, также неизменными останутся количество и класс транспортных средств согласно региональным стандартам.

Оплата проезда предусмотрена как по карте «Стрелка», так и банковской картой.

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Современные автобусы

Как рассказали РИАМО в ООО «Стартранс», автобусный парк компании молодой – большинство транспортных средств разной вместимости выпущены в 2018 году. При этом 90% автопарка составляют российские автобусы повышенной комфортности и максимальной вместимости по данному классу.

Новые автобусы выпустили на линии и в «Домтрансавто», большинство из них выпущены в 2017-2018 годах. Это транспорт как отечественного, так и иностранного производства, различных марок и моделей.

«В Подмосковье действует единый стандарт для всех автобусов региона, и наши машины полностью соответствуют этим требованиям», - сообщил РИАМО представитель компании «Стартранс». В частности, они оборудованы системами для безналичной оплаты проезда и приспособлены для маломобильных граждан.

«Согласно региональному стандарту, все наши автобусы получат системы аудио- и видеофиксации в салонах. Также появятся аудио- и видеоинформаторы, сообщающие названия остановок, номера маршрутов и информирующие пассажиров о погоде на улице», - рассказал собеседник агентства.

В «Домтрансавто» также подтвердили, что все машины перевозчика оборудованы в строгом соответствии с региональным стандартом, а в некоторых из них даже есть Wi-Fi.

В ближайшее время автобусы новых перевозчиков получит еще и единую цветовую гамму. Согласно решению властей Московской области, к концу 2019 года все подмосковные автобусы станут белыми с желтой полосой на бортах.

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Способы оплаты и контроль водителей

Представители обоих перевозчиков подтвердили РИАМО, что все льготы для пассажиров сохранились, а оплачивать проезд можно как картой «Стрелка», так и наличным и безналичным способом. В компании «Стартранс» отметили возможность оплаты проезда гаджетами с поддержкой NFС.

Как пояснили РИАМО на горячей линии подмосковного Минтранса, слухи о том, что у новых перевозчиков повышенные тарифы, возникли потому, что с 1 января стоимость проезда возросла по всему региону, в том числе у Мострансавто. Подорожала как разовые поездки, так и тарифы по «Стрелке».

Что касается водителей новых автобусов, то у обоих перевозчиков имеют стаж более 3-х лет по категории «D», а их работа строго контролируется, заверили РИАМО представители компаний. Так, проводится медицинский контроль до и после выполнения рейсов, инструктажи по технике безопасности.

Все машины «Стартранс» оснащены системами навигации, которые позволяют следить за их перемещением в режиме онлайн, а также контролировать скорость и соблюдение маршрута. В кабинах транспортных средств «Домтрансавто» установлены камеры, позволяющие также следить за профессионализмом водителей.

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Недочеты в работе исправят

В начале января стали поступать жалобы от пассажиров на работу новых автобусных операторов. В частности, жители подмосковного Королева в соцсетях жаловались на перебои на маршрутах междугородних автобусов «Домтрансавто» №№ 392, 499 и 565, следующих от автостанции ВДНХ до Королева. По словам пассажиров, в холодное время года им приходится подолгу ждать автобус, при этом в системе «Яндекс. Транспорт» невозможно отследить, как скоро он подойдет.

На горячей линии «Домтрансавто» РИАМО рассказали, что работа с «Яндексом» уже налажена – транспортные средства компании отображаются в сервисе «Яндекс. Транспорт». При этом все сообщения о нарушении интервалов движения фиксируются, передаются руководству, и, соответственно, принимаются меры для устранения нарушений.

Жалобы королевцев касались и вместимости автобусов. Так, на маршруте 499 «станция Болшево – ВДНХ» появились небольшие оранжевые автобусы, которые не справляются с потоком в часы пик.

Как рассказали РИАМО на «горячей линии» министерства транспорта Подмосковья, для контроля за частными перевозчиками устанавливаются камеры в кабинах водителей и на остановочных пунктах, а все жалобы от пассажиров обрабатываются и принимаются меры.

Ранее 11 января зампред правительства Московской области Игорь Тресков провел совещание с представителями ООО «Стартранс» и ООО «Домтрансавто», по итогам которого принимаются меры для корректировки работы новых автобусов в связи с обращениями жителей.

В частности, увеличено количество автобусов на 25% на ряде маршрутов в Мытищах, Долгопрудном и Химках. Перевозчикам предписано в ближайшее время скорректировать расписание, а во избежание очередей на остановках - обеспечить работу кондукторов.

Также в январе областной Минтранс проверил работу новых автобусов на маршрутах №368 Долгопрудный – метро «Ховрино» («Домтрансавто») и №383 в Химках до метро «Планерная» (обслуживает «Стартранс»). По данным пресс-службы, в утренний час пик рейсы выполнялись на 100% с интервалом движения 3-5 минут и 7-8 минут, заполняемость автобусов не превышала трети. На линии вышли все предусмотренные реестром автобусы большой и средней вместимости.

Инспекторы областного Минтранса будут продолжать контролировать работу новых перевозчиков.

Сообщить о перебоях на маршрутах можно на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по телефону: 8 (495) 228-19-19. Также можно обращаться в ООО «Домтрансавто» по телефону 8-925-452-50-16; в ООО «Стартранс» - 8-925-000-24-57.

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Подмосковье – в тренде

Эксперты, опрошенные РИАМО, считают замену части подмосковных маршрутов частниками вполне эффективной мерой.

«Автобусные перевозки – та сфера, где монополиста быть не должно», — считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. По мнению эксперта, сегодня Подмосковье идет по пути Москвы, где маршруты распределяются на основе тендеров. В столице есть «Мосгортранс» — основной перевозчик, но вместе с ним работают еще шесть частных компаний. И эта схема оказалась вполне рабочей.

По его словам, «Мострансавто» много лет был главным перевозчиком региона, а в 90-е годы туда стали приходить частные компании. Потом возникала ситуация, когда частники работали лишь на самых прибыльных маршрутах – в Москву или до станций метро. Самые же проблемные и убыточные маршруты полностью перекрывались «Мострансавто».

«То, что делает Подмосковье – общий тренд. Не приватизация автобусных перевозок, не возвращение к маршруткам, а московская схема, когда часть маршрутов отдается частным перевозчикам, к которым предъявляются строгие требования – и по парку машин, и по тарифам, и по интервалам движения», – отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

По его мнению, чтобы система эффективно работала, необходим контроль частников со стороны чиновников, а благодаря системе ГЛОНАСС осуществлять это сейчас довольно просто.

Важно то, что правила игры, требования одинаковы для всех: штрафы и дисциплинарные взыскания за различные нарушения должны получать как водители «Мострансавто», так и более мелких частных перевозчиков.

«Если вся эта система будет работать, как надо, по сути нет никакой разницы, кто именно обслуживает конкретные маршруты», – заключил Шкуматов.