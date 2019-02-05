РИАМО - 5 фев. В подмосковном Щелкове мужчину подозревают в убийстве своего знакомого в ходе ссоры, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Третьего февраля в 20:20 в городском округе Щелково в Луговом переулке бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован мужчина 1979 года рождения, который скончался 4 февраля в 01:18.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области знакомый погибшего 1977 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.