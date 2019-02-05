РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 фев. В Королеве эвакуированы три стадиона из-за сообщений о минировании, сообщил журналистам руководитель городской администрации Юрий Копцик.

Во вторник в Королеве поступило три сообщения о минировании стадионов «Металлист», «Чайка» и «Фабрика 1 Мая».

«Экстренные службы работают на месте. На стадионе «Металлист» эвакуированы около 100 человек, сообщение там не подтвердилось. На стадионах «Чайка» и «Фабрика 1 Мая» эвакуированы порядка 40 человек, там работают специалисты», – сказал Копцик.

На стадионах работают сотрудники МЧС, Росгвардии, кинологи, полицейские. Объекты оцеплены.

Очередная волна сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Ранее волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.