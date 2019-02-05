РИАМО - 5 фев. В Московской области создадут два подобных сочинскому «Сириусу» образовательных центра, один из которых будет иметь технический профиль, второй – гуманитарный, сообщается на сайте Кремля.

Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам исполнения нацпроектов и создания образовательных кластеров в Подмосковье.

«У нас это (создание образовательных кластеров – ред.) тоже один из вопросов, который я хотел сегодня с вами проговорить и просить поддержки. В продолжение проекта «Сириус», который успешно в Сочи работает, мы хотели бы создать тоже два таких центра, подобных «Сириусу», куда ребята будут приезжать и из Подмосковья, и из других регионов. Это «Физтех-лицей» в Долгопрудном. Вы знаете, что этот университет привлекает к себе огромное количество людей, МФТИ, но школа дает высокую подготовку, и мы хотели ее расширить. Там пока учатся 600 ребят, хотели, честно говоря, удвоить – до 1,5 тысяч даже довести», - сказал Воробьев.

Он добавил, что второй центр будет гуманитарного профиля и появится в Одинцовском районе.

«Это гуманитарный проект, гимназия Примакова, которая тоже пользуется популярностью, и ребята хотят обучаться там на различных программах. По подобию опять же того, что есть в Сочи, мы хотели там сделать акцент на гуманитарное образование. Эти проекты у нас в высокой степени готовности, хотел вам о них доложить», - заключил Воробьев.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был открыт в 2015 году по решению президента Владимира Путина. Центр помогает выявлять и поддерживать одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта и науки, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей.