РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 фев. Неизвестные сообщили о минировании нескольких объектов в подмосковном Красногорске, спецслужбы с собаками проверяют каждый, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«Поступили звонки о минировании объектов: торгового центра «Рига Молл», средней школы №19, магазина «Окей» в деревне Путилково и фитнес-центра в поселке Отрадненское. Каждый объект проверяют специалисты с собаками», – сообщил сотрудник.

По его словам, ТЦ «Рига Молл» уже проверили, опасных объектов там не обнаружили.

«Проверочные мероприятия планируют завершить до 17:00», – заключил сотрудник администрации.

Очередная волна сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.