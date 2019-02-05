РИАМО – 5 фев. Число объектов в Москве и Московской области, в которые во вторник поступили анонимные звонки с угрозами «минирования», превысило сотню, сообщает РИА Новости.

«В Москве анонимные сообщения о минировании поступили в адрес 80 объектов, в Московской области – 25», – сообщил агентству источник в экстренных службах.

Во вторник в Москве и Подмосковье идет волна телефонных «минирований» различных зданий. Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины.

Очередная волна сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Ранее волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.