РИАМО - 5 фев. В ТиНАО построят два новых склада общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, один будет располагаться в деревне Николо-Хованское, другой вблизи деревни Софьино, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Появление новых складских комплексов говорит, в первую очередь, об экономическом росте. Во-вторых, на них создаются новые рабочие места. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, это крайне актуально для полноценного развития ТиНАО», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Складской комплекс в поселении Сосенское в деревне Николо-Хованское объединит под одной крышей офисы, помещения для хранения товаров, а также вспомогательные технические зоны, где разместится котельная, насосная и электрощитовая.

Снаружи одноэтажное здание будет представлять собой объект с выступающими объемами докхаусов с разгрузочными платформами. Общая площадь строения составит свыше 17 тысяч квадратных метров. Его облицуют панелями серых и белых цветов.

Второй склад будет располагаться в поселении Краснопахорское вблизи деревни Софьино. Здание будет состоять из пяти отдельных блоков, предусмотренных для хранения различных инструментов и конструкций из металла.

В одном из помещений будет храниться машиностроительная продукция, а в другом – составные элементы для труб. Общая площадь комплекса составит 14,5 тысячи квадратных метров. В отделке решено использовать панели трех оттенков зеленого – градация будет идти от темного к светлому.