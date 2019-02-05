РИАМО - 5 фев. Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении уроженки Волгоградской области, она признана виновной в контрабанде бриллиантов стоимостью более 8 миллионов рублей, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В суде установлено, что в январе 2018 года, женщина, желая незаконно переместить через таможенную границу природные драгоценные камни – ограненные алмазы общей массой более 400 карат и стоимостью свыше 8 миллионов рублей поместила их в тайник на нижнем белье. После, находясь в аэропорту «Домодедово», проследовала в зону таможенного контроля международного зала вылета «зеленого коридора аэропорта». Пройдя в зону досмотра пассажиров, она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В ходе личного досмотра, после срабатывания сигнала металлоискателя, пассажирка выдала мешочек с драгоценными камнями.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя – представителя Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и обстоятельств уголовного дела назначил подсудимой наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с установлением испытательного срока продолжительностью в один год», – отмечается в сообщении.

Вещественные доказательства по уголовному делу – природные драгоценные камни – ограненные алмазы (бриллианты) обращены в доход государства.