РИАМО - 5 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям добились в столице уничтожения партии ягод земляники, зараженной карантинным для РФ объектом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В январе в управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям поступила информация о результатах проведения лабораторных исследований федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский центр карантина растений» партии подкарантинной продукции (ягоды земляники – 100 килограммов), которая предназначалась для отправки в торговую сеть.

«Согласно заключению специалистов, <…> в данной партии ягод земляники выявлен карантинный объект в живом состоянии – западный калифорнийский цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). 28 января 2019 года eправлением юридическому лицу выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции», – отмечается в материале.

Так, 29 января АО «Агрокомбинат «Московский» приняло решение об уничтожении партий продукции, зараженных карантинным вредным объектом. До момента уничтожения зараженная продукция хранилась отдельно в изолированном помещении и в торговые центры не отгружалась.

Четвертого февраля в присутствии представителя управления партия ягод земляники, весом 100 килограммов, уничтожена путем замораживания в холодильной камере на территории АО «Агрокомбинат «Московский» (Москва, город Московский, микрорайон 1).