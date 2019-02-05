РИАМО - 5 фев. Музей «Московский транспорт» обновил коллекцию своих автомобилей отечественным и иностранными машинами легендарных марок, среди которых «Волга», «Победа», Rolls-Royce и Cadillac, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Постоянную экспозицию пополнили грузовой троллейбус ТГ-4 (1967 года выпуска), автобус ЗИС-154 (1947 года выпуска), отечественные ретроавтомобили «Победа», «ЗИМ» и «Волга». Кроме того, теперь гости могут увидеть машины легендарных марок Rolls-Royce, Cadillac и Clement-Bayard начала ХХ века», – говорится в сообщении.

Сегодня коллекцию музея составляют более 300 экспонатов: старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и спецтехника. Здесь также регулярно проводят тематические выставки и экскурсии, посвященные истории развития городского транспорта. Для маленьких гостей музея подготовили специальную программу: они могут поучаствовать в квесте и попрактиковаться в создании бумажных моделей машин.

В музее работает фотовыставка «Теплоход – больше, чем транспорт», на которой представлены уникальные архивные фотографии Северного речного вокзала.

Кроме того, до конца февраля в рамках экспозиции «Время на колесах» посетители могут увидеть коллекцию часов эпохи СССР с символикой отечественных автопроизводителей – на циферблатах механических и кварцевых часов изображены знакомые москвичам логотипы и автомобили.

Оплатить посещение музея «Московский транспорт» можно не только традиционными способами (наличными или картой), но и с помощью карты «Тройка». Для этого карту нужно приложить к считывателю, установленному у входа – сумма, равная стоимости билета, спишется с ее баланса. Для гостей музея теперь доступен тариф «Семейный», в который входят два взрослых и два детских билета.