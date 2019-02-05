РИАМО - 5 фев. Завод по производству автомобилей Mercedes-Benz планируют запустить в подмосковном Солнечногорске в апреле текущего года, это будет первый завод компании в Восточной Европе, сообщается на сайте Кремля.

Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам исполнения нацпроектов и создания образовательных кластеров в Подмосковье.

«Разрешите, я получил письмо на ваше имя от Daimler, Mercedes. Вы в свое время поддержали этот проект, и наши немецкие коллеги очень быстро построили завод в Солнечногорском районе (ныне городской округ Солнечногорск – ред.) в одном из индустриальных парков, в апреле хотят его открыть. Конечно, такое событие, хотелось бы, чтобы вы присутствовали на нем», - сказал Воробьев, обращаясь к Путину.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что это будет первый завод Mercedes в Восточной Европе.

«Он мощностью порядка 40 тысяч машин, четыре модели они будут выпускать. И, самое главное, Mercedes очень активно начал работать с нашими колледжами. Есть колледжи, которые мы адаптировали, полностью поставили оборудование, которое Mercedes нам предписал, и сейчас ребята уже там учатся, в колледжах, для того, чтобы потом пойти работать на Mercedes», - добавил Воробьев.

Завод Mercedes-Benz откроется в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Сначала на предприятии будут выпускать седаны E-класса, затем – внедорожники GLE, GLC и GLS.