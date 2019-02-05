РИАМО - 5 фев. Бизнес-центр «Павелецкая плаза» в Центральном административном округе столицы во вторник полностью эвакуировали из-за анонимных звонков о «минировании», сообщил РИАМО очевидец.

«Всех сотрудников бизнес-центра («Павелецкая плаза» - ред.) попросили покинуть помещения в здании на Павелецкой площади. Причем без возвращения сегодня на работу», – сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуацию в бизнес-центре провели из-за анонимных звонков о «минировании» здания.

Во вторник в Москве и Подмосковье неизвестные «заминировали» порядка 40 различных зданий. Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины

Очередная волна сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Ранее волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

Анонимы уже «заминировали» около 30 зданий в Московском регионе>>