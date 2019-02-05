РИАМО – 5 фев. В Московской области усилена профилактика несчастных случаев на льду водоемов, для повышения безопасности задействовали 700 специалистов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, во вторник на территории Подмосковья наблюдается температура около нуля градусов. Такие погодные условия значительно повышают риск несчастного случая на непрочном льду водоемов.

«Нынешней зимой для обеспечения безопасности на льду водоемов Московской области задействовано более 700 специалистов и 110 единиц спецтехники. В данной работе задействованы сотрудники ГУ МЧС по Московской области, Мособлпожспас, Россоюзспас и других добровольных спасательных отрядов, полиции и органов местного самоуправления», – отметил Пестов.

Специалисты советуют воздержаться от выхода на лед во время оттепели.

«Следует помнить, что лед тоньше 10-15 сантиметров не способен выдержать вес человека. Опасен матово-белый, желтоватый, заснеженный или покрытый трещинами лед», – заключается в сообщении.