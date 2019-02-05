РИАМО - 5 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковные власти прикладывают максимальные усилия для привлечения в регион отечественных и зарубежных инвесторов, сообщается на сайте Кремля.
Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам исполнения нацпроектов и создания образовательных кластеров в Подмосковье.
«Стараемся максимально (привлекать инвесторов – ред). И с отечественными инвесторами работаем, и с зарубежными. В этом году в основной капитал инвестировано 817 миллиардов рублей, иностранных инвестиций – порядка миллиарда долларов. Мы создали экономические зоны, спасибо за поддержку, и индустриальные парки в каждом муниципалитете. Пока они не заполнены на 100%, индустриальные парки (по-разному: где-то 45, где-то 55%), но ставим задачу, чтобы максимально инвесторы туда приходили. Газ, вся необходимая инфраструктура, различные федеральные и региональные проекты существуют, которые поддерживают инвестиции», - сказал Воробьев.
Он привел в пример меры поддержки, которые подмосковные власти предлагают для инвестирующих в сельское хозяйство.
Он подчеркнул, что в этом году в Подмосковье продолжится активная работа по созданию новых рабочих мест.
«Запрос на рабочие места огромен, и вы ставите задачу для того, чтобы мы рушили все барьеры, и наша задача - это делать», - отметил Воробьев.
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