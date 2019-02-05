РИАМО - 5 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковные власти прикладывают максимальные усилия для привлечения в регион отечественных и зарубежных инвесторов, сообщается на сайте Кремля.

Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам исполнения нацпроектов и создания образовательных кластеров в Подмосковье.

«Стараемся максимально (привлекать инвесторов – ред). И с отечественными инвесторами работаем, и с зарубежными. В этом году в основной капитал инвестировано 817 миллиардов рублей, иностранных инвестиций – порядка миллиарда долларов. Мы создали экономические зоны, спасибо за поддержку, и индустриальные парки в каждом муниципалитете. Пока они не заполнены на 100%, индустриальные парки (по-разному: где-то 45, где-то 55%), но ставим задачу, чтобы максимально инвесторы туда приходили. Газ, вся необходимая инфраструктура, различные федеральные и региональные проекты существуют, которые поддерживают инвестиции», - сказал Воробьев.

Он привел в пример меры поддержки, которые подмосковные власти предлагают для инвестирующих в сельское хозяйство.

«Например, по молочной или сырной индустрии, средние предприятия получают компенсацию на инфраструктуру. 87 миллионов мы компенсируем инфраструктуру, если тот или иной инвестор потратил на нее. Поэтому рост есть, порядка 15% – это очень радует», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в этом году в Подмосковье продолжится активная работа по созданию новых рабочих мест.

«Запрос на рабочие места огромен, и вы ставите задачу для того, чтобы мы рушили все барьеры, и наша задача - это делать», - отметил Воробьев.