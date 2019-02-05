РИАМО - 5 фев. Порядка 600 выпускников 11 классов Московской области повторно напишут итоговое сочинение 6 февраля, переписать сочинение могут получившие «незачет» и те, кто не смог написать его по уважительной причине, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Шестого февраля на территории Московской области будет повторно проводиться итоговое сочинение. В нем примут участие порядка 600 человек – выпускники 11 классов, получивших «незачет», а также те, кто не явился или не завершил итоговое сочинение в основной срок 5 декабря по уважительной причине», – отметила Забралова.

По ее словам, для написания повторного сочинения подготовлены 55 пунктов, еще семь пунктов – для проведения изложения.

«Все пункты специально оборудованы, в том числе, металлодетекторами и видеонаблюдением. Следить за ходом проведения итогового сочинения будут 78 общественных наблюдателей. Ознакомиться со своими результатами участники смогут не позднее 20 февраля», – добавила Забралова.

Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет», к сдаче государственной итоговой аттестации допускаются только выпускники, получившие «зачет». Результаты сочинения также могут быть использованы при приеме на обучение в вузы. Выпускникам 11 класса повторно написать сочинение можно будет 8 мая 2019 года.