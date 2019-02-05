РИАМО - 5 фев. В Раменском районе мужчина признан виновным в покушении на мошенничество путем обмана ветерана Великой Отечественной войны, злоумышленник получил 2,6 года условно, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В августе 2017 года 32-летний Денис Крюков достиг устной договоренности с 88-летним ветераном ВОВ об оказании юридических услуг, связанных с составлением официальных документов и подачей их в суд для принятия решения о принудительном взыскании денежных средств с должника в размере 76 тысяч долларов США.

«При оказании юридических услуг ветерану у Крюкова возник умысел на совершение мошеннических действий – завладение денежными средствами по долговой расписке. Крюков подделал официальные документы и от имени других неосведомленных лиц, от которых у него имелись нотариальные доверенности, обратился в суд», – говорится в сообщении.

Крюков действовал на основании оформленных нотариальных доверенностей на предоставление интересов граждан в судах, но при этом у него отсутствовала какая-либо юридическая квалификация и статус адвоката.

«Крюкову назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», – добавляется в материале.

Кроме того, сотрудники следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области приняли решение осуществлять шефство над ветераном на регулярной основе и оказывать ему всю необходимую поддержку в возникающих проблемах.