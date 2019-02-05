РИАМО - 5 фев. В Московской области центр медицины катастроф запланировал свыше 450 вылетов в текущем году, для полетов применяется вертолет легкого класса, оснащенный необходимым медицинским оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Он отметил, что, благодаря санитарной авиации, медики могут оказать экстренную помощь пострадавшим в ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях, независимо от дорожного трафика.
«Санитарная авиация позволяет оперативно оказать высокотехнологичную медицинскую помощь пострадавшим в условиях низкой транспортной доступности или большой удаленности медицинских учреждений. Также санавиация применяется для транспортировки пациентов между больницами», – добавил Матвеев.
При оказании санитарно-авиационной помощи применяется вертолет легкого класса, оснащенный необходимым медицинским оборудованием.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии