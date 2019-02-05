РИАМО - 5 фев. К апрелю 2019 года Исторический музей Москвы получит проект реставрации памятника Минину и Пожарскому, работы планируют начать уже в этом году, сообщил журналистам директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

«В марте-апреле 2019 года мы в соответствии с контрактом должны получить проект реставрации памятника. Утвержденный и обсужденный в рамках деятельности методсовета министерства культуры России. И надеюсь, что в 2019 году уже сможем перейти к следующему этапу - этапу реставрации. Реставрация необходима. Потому что результаты научных исследований показали, что состояние памятника достаточно серьезно - он находится в аварийном состоянии, которое требует реставрационного вмешательства», - сказал Левыкин.

В августе 2018 года Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору 46 миллионов рублей на реставрацию памятника гражданину Минину и князю Пожарскому в Москве.

Памятник создавался на народные пожертвования. 5 августа 1816 года в литейной мастерской Императорской академии художеств в Санкт–Петербурге были отлиты скульптурная группа, состоявшая из двух фигур и круглого щита. Скульптуры высотой 4,5 метра были выполнены по уникальной для того времени технологии выплавления из восковой модели за один прием.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади открыли 20 февраля 1818 года. Летом 1931 года монумент передвинули со своего исторического места напротив Верхних торговых рядов к фасаду Покровского собора. Во время этого перемещения произошло повреждение конструкции памятника.

В конце 2016 года скульптурный монумент был официально передан в ведение Государственного исторического музея, и специалисты детально исследовали памятник, сделав заключение, что его состояние вызывает серьезные опасения. Для сохранения монумента необходима безотлагательная реставрация. По оценкам специалистов, стоимость работ составляет 46 миллионов рублей.