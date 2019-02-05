РИАМО - 5 фев. Все здания Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), включая корпуса общежитий, эвакуированы и закрыты до 6 февраля, сообщается на сайте вуза.

«По техническим причинам 5 февраля в РГГУ проведена эвакуация студентов и сотрудников. Занятия отменены для всех, включая вечерников и заочников. Здания РГГУ, включая корпуса общежитий, закрыты», – говорится в сообщении.

Университет возобновит работу 6 февраля в обычном режиме, добавляется в материале.

Во вторник в Москве и Подмосковье неизвестные «заминировали» порядка 40 различных зданий. Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины

Очередная волна сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Ранее волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

Сообщения о «минировании» зданий в Москве поступают из‑за рубежа>>