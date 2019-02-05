РИАМО - 5 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсетях транспортные брелоки «Стрелка» с дизайном проекта «Зима в Подмосковье», которые выпущены ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Лимитированные карты и брелоки выполнены в красном цвете, их дизайн соответствует общему стилю областного проекта «Зима в Подмосковье». Ограниченную серию выпустили специально для жителей и гостей региона, которые собираются посещать культурно-развлекательные программы и спортивные площадки в Московской области.

Подписчику группы «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте» для участия в розыгрыше нужно сделать репост сообщения о конкурсе. Семерых победителей определят случайным образом 12 февраля.

Аккаунт участника конкурса должен быть открыт, чтобы можно было увидеть репост. Редакция также оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные исключительно конкурсными репостами.

Оплатить проезд «Стрелкой» можно во всех видах общественного транспорта в Подмосковье: в автобусах, маршрутках, трамваях, троллейбусах, также на карту можно записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах.

Сегодня более 2,5 миллионов пассажиров стали обладателями карт «Стрелка», при этом ежедневно картой пользуются свыше 1 миллиона человек. Также брелоки «Стрелка» выбирают почти 9 тысяч человек.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.