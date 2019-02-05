РИАМО - 5 фев. В московском метро не планируется вводить тарифы на проезд, зависящие от зон, куда едет пассажир, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

Ранее РБК сообщил, что Московский метрополитен заказал разработку новой системы оплаты проезда, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.

«Метрополитен по поручению департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы. В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы. Поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов», - сказал собеседник агентства.

По данным РБК, сумма контракта на разработку новой системы составила 670 миллионов рублей. Победителем соответствующего тендера стал разработчик программного обеспечения «Программный продукт».