РИАМО - 5 фев. Подмосковные власти уделят внимание развитию детских театров, немаловажной задачей при этом является модернизация их материальной базы, сообщила во вторник министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит встречу с руководителями детских театров страны. В ходе мероприятия Матвиенко предложила создать театры для детей в каждом субъекте федерации. Также она сообщила, что на модернизацию детских театров в России предусмотрено более 6 миллиардов рублей бюджетных средств.

«Сегодняшняя встреча в Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко для всех нас - импульс к движению, движению в сторону детского театра. Как известно, в детском театре все должно быть так же, как во взрослом, только лучше. А для этого должна быть база, потому что блеклыми красками на дешевом картоне современных детей не завлечь. Валентина Матвиенко начала свое выступление именно с этого - будут выделены дополнительные средства на поддержку детских театров по всей стране», - сказала Ширалиева.

В соответствии с указом президента Российской Федерации 2019 год объявлен в стране Годом театра. Основные задачи Года театра - сохранение и популяризация лучших театральных традиций и достижений.

В Подмосковье действуют 22 муниципальных и пять областных театров. В 2018 году на сцене театров Московской области было сыграно более 100 премьерных спектаклей.