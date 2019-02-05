РИАМО - 5 фев. В подъезде дома в поселке Правдинский Пушкинского района на девушку напал преступник с ножом, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне днем в дежурную часть полиции обратилась молодая девушка 1998 года рождения с заявлением о том, что в подъезде дома на улице Пушкина в поселке Правдинский Пушкинского района неизвестный, угрожая ей ножом, открыто похитил мобильный телефон. Сумма ущерба - 5 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1982 года рождения, у которого изъят похищенный мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.