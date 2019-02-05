РИАМО - 5 фев. Трех лебедей, улетевших из столичного мини-зоопарка «Заречье», поймали спасатели , сейчас птиц вернули в вольер, говорится в сообщении департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

«На поисково-спасательную станцию «Троицкая» поступила информация от охраны мини-зоопарка «Заречье» о том, что из вольера улетели три лебедя. Дежурная смена поисково-спасательной станции «Троицкая» с помощью устройства для спасения животных поймали лебедей», – говорится в сообщении.

Пойманных птиц вернули в вольер мини-зоопарка. Лебеди не пострадали, отмечается в материале.