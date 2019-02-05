РИАМО – 5 фев. В Московской области за 6 лет на 38% снизилась детская смертность в дорожно-транспортных происшествиях, сообщил во вторник на заседании регионального правительства руководитель ГИБДД Московской области Виктор Кузнецов.

«За 6 последних лет детская смертность снизилась в Подмосковье на 38%», – сказал Кузнецов.

Он уточнил, что общая смертность снизилась за 6 лет на 45%.

Кузнецов добавил, что основные работы по улучшению ситуации на дорогах включают развитие дорожного комплекса, регистрацию административных правонарушений, оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим.