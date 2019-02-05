РИАМО - 5 фев. В январе застройщики устранили 926 нарушений на стройобъектах в Подмосковье из 1127 выявленных, Главгосстройнадзор региона оштрафовал их на 13,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Всего в течение января 2019 года на поднадзорных объектах проведено 768 проверок. По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 119 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений, составлено 189 протоколов. На должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму около 13,6 миллиона рублей», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Большая часть нарушений выявлена по качеству строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, ненадлежащим ведением исполнительной документации, строительством без разрешения.

В настоящее время под надзором ведомства на территории Московской области находятся 2152 объекта общей площадью 51,6 миллиона квадратных метров.