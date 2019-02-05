РИАМО – 5 фев. Сообщения о «минировании» зданий в Московском регионе поступают с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины, сообщает ТАСС.

«В настоящее время количество «заминированных» объектов составляет порядка 40. Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины», – говорится в сообщении.

Среди «заминированных» торговые центры «Водный» и «Интер-Север», а также здание художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.

Очередная волна сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Ранее волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

Анонимы уже «заминировали» около 30 зданий в Московском регионе>>