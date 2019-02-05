РИАМО - 5 фев. В подмосковном Рошале следователи проводят проверку по факту смерти женщины в результате падения на нее с крыши глыбы льда, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В городе Рошале с крыши двухэтажного жилого дома глыба льда упала на голову проходившей рядом женщине. От полученных травм она скончалась на месте. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В кратчайшие сроки следствие установит должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши данного дома. К ответственности будут привлечены лица, чье бездействие в последствие повлекло смерть женщины», – отмечается в материале.