РИАМО - 5 фев. На портале правительства Московской области открылся новый раздел, посвященный раздельному сбору мусора, здесь можно узнать, какой региональный оператор занимается вывозом отходов в конкретном районе или городском округе, а также рассчитать размер платы за услугу по вывозу мусора. Перейти в раздел можно по ссылке.

ПОДРОБНО О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ

С 1 января 2019 года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора.

В новом разделе на портале mosreg.ru есть карта Подмосковья, где кликнув на определенный городской округ или муниципальный район, можно узнать, какой оператор занимается вывозом отходов с этой территории. Вместе с названием регоператора указан его телефон.

Во вкладке «Раздельный сбор мусора» можно найти информацию о системе раздельной сортировки отходов. Здесь объясняется, что синий бак, установленный во дворе, предназначен для «чистого» мусора (сухого, без следов пищи и другой органики), серый бак нужен для «грязных» отходов (органических, мокрых). Забирать мусор с контейнерных площадок будут синие и серые мусоровозы. «Грязный» мусор будут увозить ежедневно, «чистый» - по мере накопления, это два раза в неделю или чаще.

Жителям Подмосковья также даются рекомендации об оборудовании дома емкостями для сортировки отходов. При этом в многоквартирных домах жильцы продолжат пользоваться мусоропроводами, куда можно выбрасывать только пакеты с пищевыми отходами и другим «грязным» мусором. «Чистый» мусор нужно собирать и выносить на улицу, в синий бак.

Также жителям Московской области напоминают, что на сегодняшний день в регионе установлено около 2 тысяч специализированных контейнеров для сбора опасных отходов. Разработана интерактивная карта с местами расположения этих контейнеров. В 2019 году количество мест накопления опасных отходов будет увеличено.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ПЛАТЕЖКА

В новом разделе напоминается и о том, что с 1 января для жителей многоквартирных домов в квитанциях за ЖКУ появилась отдельная строка «Обращение с ТКО», общий платеж вырос не более чем на 2%. Социально незащищенным категориям населения положена ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 50%.

В разделе tbo.mosreg.ru напоминается, что мусоровывозящим компаниям грозят штрафы за смешивание отходов. За первое нарушение - в размере 200 тысяч рублей, при повторном нарушении наказание ужесточат. Для жителей наказаний за неправильную сортировку отходов пока не предусмотрено. Однако региональный КоАП планируется дополнить статьей, где будет указана ответственность в виде штрафа не только для юридических, но и для должностных и физических лиц, нарушивших порядок раздельного сбора мусора.

Кроме того, из нового раздела на сайте подмосковного правительства можно узнать, что в школах региона введены уроки по грамотному сбору и утилизации отходов. Для этого областными специалистами разработаны специальные методические материалы и сценарные планы, рекомендуемые для подготовки экоуроков.

О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Во вкладке «Региональные операторы» размещена информация о семи территориальных кластерах, на которые поделена Московская область после изучения мест образования, сбора, сортировки, перегрузки и переработки отходов. В каждом кластере работает один оператор по вывозу мусора.

В разделе подробно рассказано, в каких районах и городских округах работает тот или ной оператор, указан телефон горячей линии и адрес организации. Также напоминаются основные обязанности регионального оператора.

Во вкладке «Тарифы» уточняется, что размер платы за вывоз отходов теперь зависит от конкретной территории. Здесь представлена табличка с установленным предельным экономически обоснованным единым тарифом за обращение с ТКО для каждого кластера. Также объясняется, как рассчитывается тариф по вывозу мусора для жителей многоквартирных и частных жилых домов.

Для тех, кто хочет сам рассчитать стоимость вывоза отходов, есть вкладка «Калькулятор расчета оплаты». В специальную форму нужно ввести городской округ или район проживания, выбрать категорию жилья (МКД, частный дом, СНТ и так далее) и сообщить площадь помещения для МКД и частных домов или количество человек для СНТ. В итоге калькулятор выдаст сумму для оплаты услуги, предусмотренную постановлением правительства Московской области от 2 октября 2018 года №690/34.

БУДУЩЕЕ МУСОРА

Во вкладке «Экологический стандарт» подробно рассказано о строительстве комплексов по переработке отходов (КПО). В Подмосковье построят 12 современных экологически безопасных КПО, где из мусора будут извлекать максимально возможное количество полезных фракций. В настоящее время три комплекса - в Серебряных Прудах, Зарайске и Рошале - уже введены в эксплуатацию. Еще девять КПО откроют в этом году.

Также все пользователи сайта могут узнать о том, как устроены КПО и какие на них существуют этапы переработки мусора; сколько процентов мусора от поступающего в комплексы объема ТКО будет извлечено и в дальнейшем использовано, а также как будет проходить компостирование отходов.

В данной вкладке можно узнать, что в рамках инициативы «Энергия из отходов» в Московской области будут построены четыре завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов и их переработке в энергию. Предприятия построят по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA.

КОНТАКТЫ И ВОПРОСЫ

Во вкладке «Новости» можно узнать всю актуальную информацию о новой системе утилизации отходов, рекультивации полигонов, вывозе мусора, работе коммунальных служб и так далее.

Во вкладе «Медиа» размещены видеоролики о том, как правильно разделять мусор, как устроена система сбора и утилизации отходов в регионе, о европейском опыте утилизации.

Про рекультивацию полигонов, находящихся на территории Подмосковья, рассказывается в одноименной вкладке. Здесь дана подробная информация о каждом полигоне (когда его построили, какая у него мощность, где он расположен). Также рассказано, какие работы проводятся на каждом из объектов.

Во вкладке «Часто задаваемые вопросы» объясняется обоснованность раздельного сбора мусора жителями, процесс раздельного сбора в ИЖС, уточняется, куда обратиться, чтобы вывезли мусор, какой будет тариф для индивидуальных жилых домов и в сельской местности и так далее.

Во вкладке «Горячая линия» размещены номера телефонов, по которым можно обратиться по вопросам обращения с ТКО. Есть как региональный номер, так и номер каждого из семи операторов, работающих в соответствующем территориальном кластере.