РИАМО - 5 фев. Арестованный по подозрению в хулиганстве и нанесении побоев нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин написал письмо из СИЗО, в котором попросил прощения у болельщиков и одноклубников, а также выразил готовность возместить причиненный своими действиями вред, письмо опубликовало РИА Новости.

В отношении Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

«Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался», - говорится в послании.

Футболист также подчеркнул, что осознал свою неправоту в произошедших конфликтах.

«Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред», - добавил Кокорин.

По его словам, «урок он полностью усвоил, тюрьма этому способствует».

«Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша», - заключается в письме.

Срок содержания Мамаева и Кокорина в столичном СИЗО «Бутырка» истекает 8 февраля. Тверской районный суд Москвы 6 февраля рассмотрит вопрос о продлении ареста футболистов.