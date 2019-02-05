РИАМО – 5 фев. В местах установки комплексов видеофиксации на дорогах Подмосковья число ДТП сократилось на 32%, а число камер видеофиксации в прошлом году увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании регионального правительства руководитель ГИБДД Московской области Виктор Кузнецов.

«В 2018 году количество комплексов, фиксирующих в автоматическом режиме нарушение правил дорожного движения, на подмосковных дорогах увеличилось в четыре раза и достигло 1280 единиц. В результате аварийность снизилась в местах установки комплексов на 32%», – сказал Кузнецов.

В минувшем году сотрудники ГИБДД удалось пресечь нарушения на дорогах на сумму более 1 миллиона долларов, оштрафовали на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей, резюмировал Кузнецов.