РИАМО - 5 фев. Второй этап крупномасштабного инвестиционного проекта по модернизации сернокислотного производства начался на предприятии «Воскресенские минеральные удобрения» в Подмосковье, планируется провести замену второй абсорбционной башни контактной серной кислоты, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Крупнейший инвестиционный проект предполагает в течение нескольких лет провести замену всех трех абсорбционных башен цеха контактной серной кислоты (СКЦ) в условиях действующего технологического процесса», - говорится в сообщении.

Разработчик проекта и поставщик основного оборудования - канадская фирма Chemetics, которая является одним из мировых лидеров в производстве химического машиностроения. Сумма контракта составляет 5,5 миллиона долларов США, общая стоимость вложений по проекту - более 600 миллионов рублей.

Первый этап модернизации завершился осенью 2017 года. Опыт, который применили в СКЦ, является уникальным: точечная замена первой абсорбционной башни путем разрушения старой и монтажа на ее месте новой была проведена впервые в России во время планового ежегодного капитального ремонта.

«В 2019 году воскресенские сернокислотчики намерены повторить практику апробированного метода реновации», - уточняется в материале.

Сейчас специалисты предприятия завершают проектирование и параллельно размещают заказ на изготовление нестандартного оборудования. Проект также предполагает проведение сопутствующих мероприятий по капитальному ремонту и замене оборудования на установке: обновление системы водооборотного цикла с включением новой градирни, замена насосного оборудования и сборников-смесителей, строительство трубопроводов оборотного водоснабжения.

«Результат первого этапа модернизационных мероприятий оправдал наши ожидания. Мы производим почти полмиллиона тонн серной кислоты в год. Увеличение мощностных возможностей СКЦ позволило улучшить производственные показатели всего предприятия, так как цех является одним из основных звеньев общей технологической цепочки», - отметил начальник СКЦ Дмитрий Зотов.

Он добавил, что ощутимым итогом замены первой башни стало снижение себестоимости производства кислоты за счет сокращения затрат на обслуживание оборудования, экономии сырья и энергоресурсов. Строительство новой башни даст новые дополнительные возможности для цеха и предприятия в целом.