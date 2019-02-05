РИАМО - 5 фев. Незаконную автомойку, размещенную на территории улично-дорожной сети, демонтировали на улице Дубининская в столице, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Объект площадью порядка 400 квадратных метров был возведен без разрешительной документации и при отсутствии прав на землю. Органами исполнительной власти оперативно приняты меры по пресечению незаконного использования территории улично-дорожной сети», – говорится в сообщении.

В настоящее время работы по сносу несанкционированного одноэтажного строения автомойки завершены, строительный мусор уже вывезли.