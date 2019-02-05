РИАМО – 5 фев. Около 7 тысяч первоклассников в Подмосковье зачислены в общеобразовательные учреждения, всего подано более 38 тысяч заявлений, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С 1 по 4 февраля в подмосковные школы подали заявления свыше 38 тысяч родителей будущих первоклассников. Почти 7 тысяч ребят уже зачислены в учреждения», – сказала Забралова.

Она уточнила, что 4 февраля сотрудники министерства образования Московской области проверили ход приема заявлений в первый класс в региональные школы.

«В частности, специалисты посетили образовательные учреждения в Королеве, Одинцове, Химках, Балашихе и Ленинском районе», – перечислила Забралова.

Она также подчеркнула, что в школах организована работа с родителями первоклассников.

«Кроме того, на сайтах образовательных учреждений размещена информация о процедуре зачисления в первый класс, в школах имеются информационные стенды. Мы взяли этот вопрос на особый контроль и продолжим осуществлять проверку. Важно, чтобы родители без труда могли записать детей в школы», – заявила Забралова.

С 1 февраля в Подмосковье стартовала запись в первый класс. До конца июня запись будет вестись по территориальному признаку, а с 1 июля при наличии свободных мест ребенка можно записать в любую понравившуюся школу.

Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Для завершения регистрации родителям необходимо представить в школу оригиналы документов, после чего директор издает приказ о зачислении первоклассника.