РИАМО - 5 фев. Глава Ленинского района Подмосковья Валерий Венцаль провел встречу с блогерами и активными жителями муниципалитета, подобные встречи проводятся с целью наладить диалог власти с населением и получить обратную связь от жителей, говорится в сообщении пресс-службы районного главы.

«Социальные сети сегодня - оперативный источник информации для жителей нашего района и хороший повод для власти увидеть проблемы жителей их глазами. Современная реальность диктует свои условия, и не прислушиваться сегодня к голосу блогосферы означает оставаться глухим к проблемам, которые озвучиваются самым легкодоступным способом», - сказал Венцаль.

Глава добавил, что и сам регулярно читает блоги и странички жителей в соцсетях, чтобы получить объективную картину происходящего в районе. Венцаль также дал высокую оценку аналитическому подходу жителей ко многим вопросам и отметил большую заинтересованность блогеров в судьбе муниципалитета.

На встрече с главой Ленинского района присутствовали представители новостных страниц «Мама Видное», «Восточное Бутово - наш дом», «Новодрожжино», «Видное News», «Соседушки Видное», «Инста Видное», «Купелинка», «Пригород Лесное Клуб», «Зеленые аллеи», «Авито Видное», «Опросы. Новости. Видное», «Видное за раздельный сбор мусора», а также блогер Дмитрий Базылев.

Встреча длилась более трех часов. В это время у каждого присутствующего была возможность задать свои вопросы главе района.