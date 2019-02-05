РИАМО – 5 фев. С начала работы павильона Московских центральных диаметров, расположенного у Киевского вокзала в Москве, его посетили свыше 17 тысяч раз, сообщил журналистам во вторник начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

«Он оказался очень востребованным – более 17 тысяч посещений», – отметил Акимов.

Павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для всех желающих ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00. Вход свободный.

Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать, как метро, – с 05:30 до 01:00.

Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка».