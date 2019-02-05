РИАМО - 5 фев. Порядка 30 объектов «заминировали» неизвестные во вторник в Москве и Московской области, во всех зданиях проводятся проверки, сообщает ТАСС.

«Почти 30 объектов получили сообщения об угрозе взрыва в Москве и Московской области – торговые центры, районные управы, учебные заведения, а также аэропорт в Московской области», – сказал источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что сообщения с угрозами взрыва поступили на электронную почту организаций. Среди «заминированных» торговые центры «Водный» и «Интер-Север», а также здание художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.

Очередная волна сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Также волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

Сообщения о «минировании» зданий в Москве поступают из‑за рубежа>>