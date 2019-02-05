РИАМО – 5 фев. Дополнительного выходного накануне Дня защитника Отечества не будет, но в пятницу, 22 февраля, можно уйти с работы на час раньше, сообщает РИА Новости.

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в феврале дополнительных выходных не будет, так как выходной с субботы, 23 февраля, переносится на пятницу, 10 мая.

«Тем не менее, для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час», – заявил Шкловец.

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта. В мае отдыхать предстоит с первого по пятое число на День Весны и Труда и с 9-го по 12-е – на День Победы. Кроме того, длинные выходные придутся и на День народного единства – со 2 по 4 ноября.